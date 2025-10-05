楽天は5日、6日から宮崎県内で行われる秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ」に参加する25選手を発表した。投手は荘司康誠、弓削隼人ら11人が参加。野手では9月30日のロッテ戦でプロ初安打をマークした21年ドラフト1位入団の吉野創士、今月3日の西武戦で同じくプロ初安打を放ったドラフト6位入団の陽柏翔らが含まれている。参加メンバーは以下のとおり。【投手】荘司康誠、小孫竜二、中込陽翔、弓削隼人、江原雅