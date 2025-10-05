結党から約７０年。危機に立つ自民党の再生を託されたのは、高市早苗・前経済安全保障相（６４）だった。４日に投開票された総裁選では、党員らからの幅広い支持を追い風にトップの座に就いた。地元の奈良を中心に「初の女性首相」への期待が高まる一方、有権者の間で保守色の強い言動を不安視する声も根強い。少数与党で迎える船出では早速、手腕が問われることになる。党内有数のタカ派でもある高市氏は、総裁選でも「古来の