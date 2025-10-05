米国を本拠とする国際的なマーケティングリサーチカンパニー、J.D. パワー（ジェイ・ディー・パワー）より、2025年携帯電話サービス顧客満足度調査の結果が発表されました。大手キャリアからオンライン専用ブランドまで携帯電話サービスの業態も多様化している今、顧客満足度はどうなっているのでしょうか。ランキングの結果と共に詳細を見ていきましょう。2025年携帯電話サービス顧客満足度調査CS（顧客満足度）に関する調査・コ