「ナ・リーグ・地区シリーズ、フィリーズ３−５ドジャース」（４日、フィラデルフィア）ドジャースの大谷翔平投手は九回の第５打席で四球を選んだ。打席の中ではブルペンで準備する佐々木朗希投手に時間を与えるため、さまざまな動きを見せた。ＮＨＫＢＳで解説を務めた小早川毅彦氏も絶賛した。初球にセーフティーバントの構えを見せた大谷。２球目、３球目とバットを出さず、その間には異例のタイミングでタイムを挟んだ。