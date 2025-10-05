俳優の本田翼さんが自身のインスタグラムを更新。イタリアでのオフショットを公開しました。【写真を見る】【 本田翼 】 「たべものがおいしすぎる国でした」イタリア旅行を満喫「タコがあまりにもおいしい」「牛の生ハムがある」本田翼さんは「たべものがおいしすぎる国でした」「#イタリア」「#旅」とハッシュタグを添えて投稿。 続けて「イタリアに関して知ったこと」を列挙しました。「・農家さんや酪農家さんが改築