■第79回国民スポーツ大会成年女子100m予選（5日、滋賀県彦根市・平和堂HATOスタジアム）【一覧】国立が熱狂した『東京2025世界陸上』日程＆日本出場選手＆結果国民スポーツ大会の成年女子100m予選に、100mハードル東京世界陸上代表の中島ひとみ（30、長谷川体育施設）が出場し、11秒60（+0.4）の1着で準決勝進出を決めた。100mハードルでは12秒71の日本歴代2位の記録を持つ中島が、100mの予選に出場した。出だしは横一線となっ