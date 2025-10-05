■MLBナ・リーグ地区シリーズ第1戦フィリーズ3−5ドジャース（日本時間5日、シチズンズ・バンク・パーク）ドジャースが地区シリーズ第1戦でフィリーズに逆転勝利。大谷翔平（31）が自身プレーオフ（PO）初の二刀流で出場し、6回3失点、9奪三振でPO初の白星を手にした。打撃では4打数無安打（1四球）4三振だったが、完全アウェーの中で力投。最後の9回は佐々木朗希（23）が締め、“メジャー初セーブ”を飾った。“投手・大谷”