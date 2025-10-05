■MLBナ・リーグ地区シリーズ第1戦ドジャース 5−3 フィリーズ（日本時間5日、シチズンズ・バンク・パーク）ドジャースの佐々木朗希（23）が敵地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第1戦で2点リードの9回に登板。無失点に抑える好投で試合を締めくくり初セーブをマーク、ドジャースは地区シリーズ先勝となった。試合は先発・大谷翔平（31）が2回にタイムリー、犠飛を許し3失点を喫するも投手復帰後最長タイとなる6回89球を