ASPが、6人の新体制として初となるメジャー6thシングルを1月14日にリリース。また、新たなビジュアルも公開となった。 （関連：ASP、ならず者と分かち合った喜びと別れ“完全体”8人で迎えたツアーファイナルで示した未来への覚悟） 本作のCDには、新曲2曲を収録。初回生産限定盤はBlu-rayと写真集が付いたボックス仕様となっており、Blu-rayにはライブ映像などの収録も予定されている。 また、新ビ