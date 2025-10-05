学生時代から仲良くしている人とは、結婚をした後も付き合いが続く場合もあります。定期的な食事や飲み会をするときに、子どもを家族に預けられない場合は子どもも一緒に。ただしそうしたときの会計についてモヤモヤすることがあるようですね。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。『大学時代からの友達と、定期的に飲み会をしています。全員子ども連れでランチをしたり、夜の食事のときはそれぞれ子ども