今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『シルバーカーボンで小判を作ってみた』というおれんじさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）こんにちは、おれんじです。 今回はシルバーカーボンで小判を作ってみました。 キャンディ塗装で仕上げて綺麗に仕上がったと思います。カーボンでミニ四駆を作ったり、木刀をコーティングしたりと様々なカーボン作品に取り組んでいる投稿者のおれんじさん。コインのよう