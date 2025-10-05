臓器提供は移植を待つ患者への「贈り物」なのか、それともドナーからの「横どり」なのか。こんな刺激的な問いを読者につきつけるのが、久坂部羊さんの最新刊『命の横どり』です。医師であり作家でもある久坂部さんは、高齢化社会の医療と大学病院の実態を描いた『破裂』、安楽死をテーマにした『神の手』、医療格差が広がった日本で勝ち組医師を狙った連続テロ事件が起きるサスペンス『テロリストの処方』など、医療界