＜コンステレーション フューリク＆フレンズ2日目◇4日◇ティムクアナCC（フロリダ州）◇7005ヤード・パー72＞PGAチャンピオンズツアー（米国シニア）は第2ラウンドが終了した。今季米シニアを主戦場にする藤田寛之は、62位タイで迎えたこの日、3バーディ・1ボギーの「70」とスコアを伸ばし、トータル1オーバー・40位に浮上し最終日に進む。【現地写真】池に気になる生き物を発見！大会記録タイとなる「64」をたたき出したマット