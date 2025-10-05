＜ロッテ選手権最終日◇4日◇ホアカレイCC（ハワイ州）◇6566ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが終了した。首位に1打差で最終日を迎えた22歳のファン・ヨウミン（韓国）が6バーディ・1ボギーの「67」をマークし、トータル17アンダーでツアー初優勝を飾った。2022年覇者のキム・ヒョージュ（韓国）が1打差2位となった。〈写真〉双子だけど真逆！岩井姉妹のスイング比較首位に1打差の最終組で迎えた勝みなみは、一