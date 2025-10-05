国会議事堂日本維新の会の藤田文武共同代表は5日のフジテレビ番組で、自民党の高市早苗総裁側から連立協議の打診があった場合でも、臨時国会召集までに結論を得るのは困難だとの見方を示した。「相当短い期間だ。さまざまなところを詰めていくのは実務上、難易度が高い」と述べた。臨時国会では、首相指名選挙が行われる。短期的には経済対策や政治改革が喫緊の課題となるが、長期的には憲法や安全保障、エネルギーといった分