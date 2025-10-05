【今週の秘蔵フォト】アイドルタレントの原幹恵は多くの美少女を輩出した「第９回全日本国民的美少女コンテスト」で「グラビア賞」を受賞し、２００３年にデビューした。その後、グラビアやドラマで大活躍し「キューティーハニーＴＨＥＬＩＶＥ」（テレビ東京系）で初のドラマながら主役を演じた。ご記憶の方も多いだろう。０９年にはミュージカル「シンデレラ」で初舞台を踏んでいる。０７年７月２９日付本紙では原のインタビ