YouTuberのはじめしゃちょーさんが、2025年9月28日に公式YouTubeチャンネルを更新。「夫婦の質問コーナー」と題して、8月30日に結婚を発表してから初めて、夫婦について寄せられた質問に回答した。デレデレのはじめしゃちょー、妻は「とにかくかわいい」「芯がある」結婚発表の際、一般人の妻について「詮索をしないでください」と話していた、はじめさん。しかし、「妄想したり、どんな人なのかな？って考えたくなるような写真を