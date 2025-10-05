大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2025年10月4日（土）（日本時間10月5日）MLBディビジョンシリーズ フィラデルフィア・フィリーズ 対ロサンゼルス・ドジャース＠シチズンズ・バンク・パーク＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 シチズンズ・バンク・パークに集まったフィリーズファンが静まり返るほどの完勝だった。 フィ