タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめる、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜 6:00〜9:00）。9月30日（火）の放送では、閉幕間近のEXPO 2025 大阪・関西万博（2025年日本国際博覧会）の記録的な盛況ぶりと、早くも次回の開催地について取り上げました。パーソナリティの吉田明世、ユージ◆愛知万博超えの記録的盛況で黒字確定！ チケット販売は終了上期も終わり、ユージ