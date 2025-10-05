任期満了に伴う安曇野市長選挙が5日告示され、午前11時までに2期目を目指す現職1人が立候補しています。安曇野市長選挙にこれまでに立候補しているのは無所属の現職で2期目を目指す太田寛さん69歳です。太田寛さん（第一声）「まいた種がようやく実り花が咲き、実を収穫する段階まできております。ぜひこの4年間新しい4年間もう一度市政を担わせていただきその実を確実なものにしたい」これまでのところ他に立候補した人はおらず、