2021年3月場所で現役を引退し、2年後の12月に東京都墨田区内に音羽山部屋を創設した71代横綱・鶴竜こと音羽山親方。現在は、大関復帰を狙う関脇・霧島を筆頭に、10人の弟子の指導にあたっている。今年春場所から審判部に異動し、本場所中は毎日勝負審判として土俵下で厳しい目を光らせている親方に、秋場所の土俵をあらためて振り返ってもらった。【ノンフィクションライター/武田葉月】＊＊＊【写真】まげを結っていない2年前