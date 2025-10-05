◆米女子プロゴルフツアーロッテ選手権最終日（４日、米ハワイ州ホアカレイＣＣ＝６５６６ヤード、パー７２）１打差２位で出た米ツアー本格参戦３年目の勝みなみ（明治安田）は初優勝に２打届かなかった。１６番終了時に勝、キム・ヒョージュ、ファン・ユミン（ともに韓国）の３人がトップに並ぶ大混戦。６バーディー、３ボギーの６９で回り、通算１５アンダーの３位だった。竹田麗央、西郷真央、岩井千怜、山下美夢有、岩井