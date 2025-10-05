◇米女子ゴルフツアーロッテ選手権最終日（2025年10月4日米ハワイ州ホアカレイCC＝6566ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、1打差の2位から出た勝みなみ（27＝明治安田）が6バーディー、3ボギーの69で回り、通算15アンダーで3位だった。一時はトップに立ったが、ツアー初優勝はならなかった。単独首位で出た岩井明愛（23＝Honda）は71で回り、14アンダーで4位だった。10位スタートの畑岡奈紗（26＝アビームコン