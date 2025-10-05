千葉中央署は３日、千葉市中央区、自称アルバイトの男（２６）を窃盗容疑で現行犯逮捕した。発表によると、男は３日午後３時頃、同区末広の路上で、歩いていた女性（７４）に後方から近づき、現金１万円が入ったバッグをひったくった疑い。容疑を認めている。男は自転車で逃走した。女性が近くにいた男性（３１）に助けを求め、男性の車に乗って２人で追跡。現場から約３００メートル離れた路上で自転車の行く手を阻み、男性