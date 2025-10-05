過去５度の優勝を誇るブラジルが、史上初めてグループステージで姿を消した。現地時間10月４日に開催されたU-20ワールドカップの第３節で、U-20ブラジル代表がスペインと対戦。47分の失点が重くのしかかり、１分け１敗同士の崖っぷち対決に０−１で敗れ、グループCの最下位で敗退が決定した。まさかの結末に、母国メディアも失望を隠し切れない。『CNNブラジル』は「ブラジルはスペインに敗れ、白星なしの敗退となり、期待外