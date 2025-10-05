Image: サンワサプライ いろんなデスクにシンデレラフィット。デスクに「高さ」と「収納」を同時に与えてくれるモニター台。結構定番なデスク周り充実アイテムなので、導入している人。そして導入を検討している人も多いと思います。その時に悩むのが、「このデスクに合う長さのモニター台がほしいの！」というサイズ問題。既製品ってある程度サイズ決まってきますからね。ある程度妥協しな