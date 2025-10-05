食楽web ●お遍路文化が息づく篠栗で、80余年続く『村嶋饅頭店』。まんじゅうや季節菓子など、地元で愛される味がそろいます。 福岡県の山あいにある篠栗町（ささぐり）は、自然に囲まれ、四国八十八ヶ所を模した霊場「篠栗四国霊場」が広がるお遍路の町。静かで穏やかな空気の中に、昔ながらの暮らしが息づいています。 そんな町で、80年以上にわたり地元の人々や旅人に親しまれているのが『村嶋饅頭店』。毎朝、手作業で