■MLBナ・リーグ地区シリーズ第1戦フィリーズ−ドジャース（日本時間5日、シチズンズ・バンク・パーク）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第1戦に“1番・投手兼DH”で出場し、投手復帰後最長タイとなる6回89球を投げ、被安打3、奪三振9、四死球2、失点3（自責3）。自身初となるプレーオフ（PO）の登板も2回に適時二塁打と犠飛で3失点も、7回T.ヘルナンデス（32）が3ランを放ち逆転に成功