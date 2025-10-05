●栃木の豪商(U字工事・益子卓郎)からの依頼 テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、9月28日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第37話「地獄に京伝」の視聴分析をまとめた。(左から)染谷将太、益子卓郎＝『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第37話より(C)NHK○「あまりの美しさに私、涙しっちゃいまして!」最も注目されたのは2