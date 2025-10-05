自己顕示欲や上昇志向が強すぎる「しっかりと受け止めさせていただきます……」部下で既婚の市幹部職員とラブホテルで10回以上も“密会”を続けていた事実が明らかになった前橋市の小川晶市長（42）。密会発覚以降も、「男女の仲ではない」という主張を続けてきたが、10月３日午後、市議会全10会派が、速やかな進退の決断を求める「市長の進退に対する申入書」を提出する事態にまで問題は発展している。小川市長は、厳しい表情と神