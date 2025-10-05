【桧山珠美 あれもこれも言わせて】芸能界屈指の“金満”タレント 所ジョージはいくら稼いだ？秋の番組改編期を経て10月から新番組が続々と始まっているが、華々しくスタートというよりは経費削減に伴うセコさが気になる「セコ番組」が目立つ。たとえば9月29日（月）からフジテレビでスタートしたのが「旬感LIVEとれたてっ！」。2年前に始まった関西テレビ制作のローカル番組をこの秋から関東地方でも見られるようになった。MC