「体も精神的にも疲れた年でした」【もっと読む】ダルビッシュの絶大求心力！直接指導された巨人勢メロメロ、大勢は“個人授業”に感謝感激パドレスのダルビッシュ有（39）が日本時間3日、カブスとのワイルドカードシリーズ第3戦で先発。2回途中2失点で降板し、チームも敗退した。「すごく悔しい」と唇を噛んだダルは今季、右肘の炎症で初登板が7月8日までズレ込んだ。心身の疲労と戦いつつ、「もう本当にいっぱいいっぱいだっ