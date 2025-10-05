◆米大リーグ地区シリーズ第１戦フィリーズ３―５ドジャース（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が４日（日本時間５日）、大谷翔平投手（３１）が先発した地区シリーズ第１戦の敵地・フィリーズ戦で５―３と２点リードの９回に登板。日米通じて初のセーブシチュエーションでマウンドに上がり、プロ初セーブを挙げた。６回３失点の大谷がポストシーズン