アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・鎮西寿々歌が、５日までに自身のＳＮＳを更新。私服ショットを公開した。鎮西は壁に背を預け、抜群のスタイルを生かしたクールショットを投稿。グレーのジャケットを肩に掛け、パンツから足元はブラックで統一。落ち着いたモノトーンの色合いにブルーのトップスが目を引くキレイめコーデとなった。この投稿にファンからは「可愛いいっ！！」「おすず私服いつもお