立憲民主党の安住淳幹事長は5日放送のBSテレ東番組で、15日を軸に調整が進む臨時国会の召集時期に関し、変わる可能性があるとの見通しを示した。自民党幹部から「日程を含め、ちょっと待ってほしい」と連絡があったと説明した。