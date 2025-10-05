ロッテの吉井理人監督ロッテは5日、吉井理人監督（60）が今季限りで退任すると発表した。成績不振の責任を取り、4日までに監督から辞任の申し出があった。就任3年目の今季は投打で精彩を欠き、5位にも引き離された最下位。他のパ・リーグ5球団に負け越した。後任はサブロー・ヘッドコーチ（49）＝本名大村三郎＝の昇格を軸に調整している。吉井監督は2022年シーズン後に投手コーチから監督に昇格。1年目は2位、昨季は3位と続