小笠原の近海で5日、台風22号が発生しました。5日午前3時、小笠原の近海で熱帯低気圧が台風22号に変わりました。台風は、6日にかけて発達しながら小笠原諸島の南の海上をゆっくり西よりに進む見込みで、小笠原諸島では、雨や風が強まるおそれがあります。また、7日以降は台風の予報円が大きく、進路にまだ幅があるため、今後の情報に注意が必要です。