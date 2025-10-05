「ナ・リーグ・地区シリーズ、フィリーズ３−５ドジャース」（４日、フィラデルフィア）ドジャースの佐々木朗希投手が２点リードの九回に登板。セーブシチュエーションで敵地の異様な雰囲気に包まれる中、しっかりとチームを勝利に導いた。九回表、ベンチが混乱して準備するタイミングが遅れた。これを見た大谷が異例のタイムをかけるなど、打席からサポートした。「ビックリしたけど、ランナー１人出て時間があったので自分