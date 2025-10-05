大谷が6回3失点で勝ち投手に。ドジャースが地区シリーズ初戦を制した(C)Getty Imagesドジャースが現地時間10月4日、敵地でフィリーズとの地区シリーズ第1戦に5−3で勝利。9回は佐々木朗希が“クローザー”としてマウンドに上がった。一死から二塁打を許したが、二死三塁で三邪飛に打ち取ると無失点。メジャー初セーブを挙げた。【動画】緩慢守備の汚名返上！テオスカーの逆転3ランをチェック打線は2−3で迎えた7回二死一、二塁