Q2でタイムを伸ばせず、厳しい結果となった角田(C)Getty Imagesまたも苛立ちが爆発した。現地時間10月4日、F1の今季第18戦となるシンガポールGPの公式予選が市街地コースのマリーナベイ・ストリート・サーキットで行われ、レッドブルの角田裕毅は2回目（Q2）の15番手で敗退した。【動画】ローソンは無謀だった？角田との接触シーンを見る1回目（Q1）を10番手で通過した角田は、Q2ではファーストアタックで1分30秒353をマー