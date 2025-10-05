アメリカの文学賞である『第37回ラムダ文学賞』の受賞作が日本時間5日に発表され、作家・王谷晶さん（44）の小説『ババヤガの夜』は惜しくも受賞とはなりませんでした。ラムダ文学賞は、1989年に創設された性的マイノリティーに関する作品を対象にしたアメリカの文学賞です。『ババヤガの夜』（翻訳：サム・ベット）は〈LGBTQ+ミステリー部門〉最終候補作に選出され、王谷さんは日本人作家として初めてノミネートされていました。