岡山市長選は５日、投票が始まった。現職と新人の計４人が無所属で立候補している。午前１０時現在の投票率は２０・１４％。立候補しているのは届け出順に、４選を目指す現職の大森雅夫氏（７１）（立民・国民推薦）、新人で元東京都武蔵野市議の向谷千鳥氏（６７）（共産推薦）、新人で元岡山県警察官の神崎政人氏（３７）、新人で元岡山市会議長の浦上雅彦氏（６０）。大森氏は自民、公明両党の県組織からも推薦を受けている