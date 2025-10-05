日本サッカー協会（JFA）は5日、10月のキリンチャレンジカップ2025に臨む日本代表メンバーの変更を発表した。DF板倉滉（アヤックス／オランダ）がケガのため不参加となり、DF橋岡大樹（スラヴィア・プラハ／チェコ）が追加招集された。板倉は所属クラブでトレーニング中に負傷し、4日に行われたエールディヴィジ第8節スパルタ・ロッテルダム戦はコンディション不良のためメンバーから外れていた。日本代表は10日にパラグアイ