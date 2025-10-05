ロッテは５日、吉井理人監督（６０）が辞任すると発表した。４日までに本人から辞任の申し出があり、受理した。後任人事に関しては決定次第、発表する。２３年に就任した吉井監督は２年連続でＡクラスに導いたが、今季は５月４日に最下位に転落。その後は一度も順位を上げることなく、９月２５日に８年ぶりの最下位が確定した。