プレミアリーグ第7節が4日に行われ、王者リヴァプールはチェルシーに劇的な敗戦を喫して公式戦3連敗となった。試合後、イギリスメディア『スカイスポーツ』のコメンテーターを務める元イングランド代表MFジェイミー・レドナップ氏が、リヴァプールの問題点はサイドバックにあると指摘した。チェルシー戦では北アイルランド代表DFコナー・ブラッドリーが右SBで先発出場したが、前半のうちにイエローカードを受け取ってハーフタ