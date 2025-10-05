FIFAU-20ワールドカップチリ2025で快進撃を見せるU-20日本代表。キャプテンを務めるDF市原吏音がオンライン取材に応じ、今大会ここまでを振り返った。日本はここまで3戦全勝で7得点無失点。完璧な成績でグループA首位通過を決めた。市原は「思った以上の結果と内容が付いてきています。複数得点で無失点、そして3勝して決勝トーナメントに行けたので、これ以上ない結果を得ることができて嬉しい」と振り返った。またグループス