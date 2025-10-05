2025年9月25日、ミラノで開催されたプラダ2026年春夏ウィメンズショー。舞台裏で輝くモデルたちの美しさを支えていたのは「プラダ ビューティ」の最新アイテムたちでした。透明感あふれる肌、上品な艶めきのリップ、そして手元まで整えるケア。今回発表されたスキンケアからメイク、ハンドケアまでのラインナップは、日常にも取り入れたくなる洗練された内容です。 スキンケアで叶える透明感肌 ショーのスタ