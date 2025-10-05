クマ宮城県栗原市の山中でキノコ採り中のグループがクマとみられる被害に遭い1人が死亡した事故で、県警は発生から3日目となる5日も、行方不明になった70代女性を捜索した。4日は市が現場周辺の林道にわなを設置。付近を警察官が巡回し、上空からもヘリコプターで女性を捜したが見つからず、夕方でいったん切り上げていた。県警などによると、県内に住む70代の男女4人が3日午前9時ごろ山に入り、その後、2人ずつに分かれて行