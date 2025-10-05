歌手の工藤静香（55）が4日、Instagramのストーリーズを更新した。自宅の庭で愛犬たちと遊ぶ様子を公開した。【映像】工藤静香の“すんごい豪邸”と話題の自宅庭これまでにもInstagramで、プランターで育てているイチゴや、山桃を収穫する様子など自宅について投稿していた工藤。大きな木から果物を収穫する姿を披露すると、「庭がこんなに広いなんて」「すんごい豪邸」などと、話題になっていた。工藤静香、愛犬たちと遊ぶ様