アイドルグループ「Aぇ!group」のメンバー、草間リチャード敬太容疑者(29)が、公然わいせつの疑いで、警視庁に逮捕されたことを受け、4日、所属事務所「STARTO ENTERTAINMENT」は、草間容疑者の活動休止を発表しました。【写真を見る】【 STARTO社 】草間リチャード敬太容疑者の「逮捕」受け「活動休止」を発表「深くお詫び申し上げます」STARTO ENTERTAINMENT社は、「弊社契約タレント 草間リチャード敬太に関するお知らせ」